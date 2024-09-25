Kamyona arkadan çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti! Son paylaşımı dikkat çekti: "Birimiz hurdalığa birimiz de..."

25 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:22

Eskişehir’de kullandığı motosikletle kamyona arkadan çarpan 24 yaşındaki Ceyhun Bilen, feci şekilde hayatını kaybetti. Gencin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise oldukça dikkat çekti.

Eskişehir​'in Sivrihisar​ ilçesinde meydana gelen kazada; 24 yaşındaki Ceyhun Bilen isimli gencin kullandığı motosiklet​, E.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbarın üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilen, ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Ceyhun Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BİRİMİZ HURDALIĞA BİRİMİZ DE MEZARA'

Öte yandan Ceyhun Bilen’in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım oldukça dikkat çekti. Bilen, bir gönderisinde “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara” ifadelerini kullandığı görüldü. Bilen’in cenazesi ikindi namazının ardından Biçer Mahallesi’ndeki kabristana defnedilecek.