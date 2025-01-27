Kamyonet hırsızlarına suçüstü! Şasi numaralarını değiştirirken yakalandılar

27 Ocak 2025 13:34 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:49

İstanbul'da bir oto hırsızlığı çetesi çaldıkları aynı model ve renkteki kamyonetlerin şasi numaralarını ağır hasarlı araçlarla değiştirirken suçüstü yakalandı.

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Memleket Partisi'nin il başkanlığı bu kez de soyuldu! Daha önce de çalışmıştı

İstanbul​'da bir oto hırsızlığı çetesi polisin teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirdiği operasyonla çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü​, Bayrampaşa​, Avcılar​, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane'de 9 kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Detaylı teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Çalıntı kamyonetlerden ele geçirilen 3'ü ise muhafaza altına alındı.

KAMYONET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları araçların şasi numaralarını ağır hasar kayıtlı başka bir kamyonetin bilgilerine uyarlayıp, değiştirdikleri belirlendi. Çalınan diğer kamyonetlerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan şüphelilerin kamyonetleri çaldıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kayıt altına alındı.