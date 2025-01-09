Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

09 Ocak 2025 00:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 00:41

Antalya’da okul çıkışı motosikletle eve dönüş yolunda kaza geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı

Antalya​'nın Serik​ ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Kaza, Belek-Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ile yolcu olarak bulunan Mustafa A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Motosiklet sürücüsü Miş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Miş'in cansız bedeni otopsi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşın okul çıkışında motosikletle eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve kazaya karışan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.