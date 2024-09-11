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Kamyonet yan yattı, 8 kişi yaralandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:26
Kamyonet yan yattı, 8 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi.

KAMYON YAN YATTI

Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet yan yattı, 8 kişi yaralandı - 1. Resim

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elif11 Eylül 2024 09:31

Yaralanmaların hafif geçmesini umuyorum, allah sağlık versin

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