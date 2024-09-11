Kamyonet yan yattı, 8 kişi yaralandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:26
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi.
KAMYON YAN YATTI
Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaralanmaların hafif geçmesini umuyorum, allah sağlık versin