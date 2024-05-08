Kan donduran anlar: Komşusunu arabaya bağlayıp metrelerce sürükledi

08 May 2024 11:54 - Güncelleme : 08 May 2024 12:00

Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır mahallesinde yaşanan olay kan dondurdu. İki komşu arasında köpek nedeniyle çıkan tartışma dehşetle bitti.

ARACIN ARKASINA BAĞLADI

Sabah'ın aktardığına göre tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Şaban T.'yi gözaltına alırken sırtından ve bacağından yararlanan Orhan S. ise hastanede tedavi altına alındı.