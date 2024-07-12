Kan donduran iş kazası! İşçinin makineye sıkışan eli koptu

12 Temmuz 2024 06:24 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 06:51

İstanbul Pendik'te bir iş yerinde feci bir iş kazası meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan bir kalıp imalatı üzerine çalışan bir iş yerinde baskı makinesinde bir işçinin eli sıkıştı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kadın elinin sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eli kopan kadın ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.