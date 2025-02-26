Kan donduran olayda karar! 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirip videoya çekti:

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği öne sürülen Öznur Ö. yargılandığı davada, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö. 217 yılında dini nikahla yaşamaya başladı. Çiftin bir yıl sonra Y.T. ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Turgut Ö. ise bir süre sonra çalışmak için İngiltere'ye gitti. Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanında yaşamaya başlayan Öznur Ö., oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği öğrenen baba Turgut Ö. durumu hemen ekiplere bildirdi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.Ö. hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamalara reddederek, beraatini talep etti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Ö.Ö'ye "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 1 yıl 11 ay, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

"ÖLECEKSİN ZATEN, İÇ"

Öte yandan, Öznur Ö'nün 3 yaşındaki oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.