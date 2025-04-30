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 | Baran Aksoy

Kan donduran vahşet! Sahiplendiği hayvanları işkenceyle katletti: Eve giren köpekler poşetle çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan vahşette; Pratisyen Hekim Muhammet Mustafa Duman'ın sahiplendiği hayvanları işkence ederek katlettiği ortaya çıktı. Cani, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

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Kan donduran vahşet! Sahiplendiği hayvanları işkenceyle katletti: Eve giren köpekler poşetle çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:17

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Vahşet, Pratisyen Hekim Muhammet Mustafa Duman'ın sahiplendiği köpeklerden uzun süre haber alınmaması üzerine ortaya çıktı. Duman, üç farklı kişiden aldığı köpekleri evine götürdü. Bir daha Duman'dan haber alamayan hayvanseverler, durumdan şüphelenerek eve gitti. Evde köpekleri bulamayan grup, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Duman gözaltına alındı.

Kan donduran vahşet! Sahiplendiği hayvanları işkenceyle katletti: Eve giren köpekler poşetle çıktı

POŞETLERLE EVDEN ÇIKMIŞ...

Soruşturma sırasında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahşet boyutunu ortaya çıkardı. Görüntülerde, Duman'ın köpekleri eve getirdiği, bir süre sonra ise elinde ağır poşetler ve kartonlarla evden çıktığı görüldü.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞMIŞ

Duman'ın kapı kollarını ve çevreyi temizlik malzemeleriyle silerek delilleri karartmaya çalıştığı tespit edildi. Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, "Köpeklerin eve giriş görüntüleri var, ancak çıkış görüntüleri yok. Poşetlerle evden çıktığı açıkça görülüyor" dedi. Şahsın şu ana kadar 14 köpek sahiplendiğini akaran Gürsoy, "Ancak bu hayvanların hiçbirinin evden çıktığına dair görüntü yok" ifadelerini kullandı.

Kan donduran vahşet! Sahiplendiği hayvanları işkenceyle katletti: Eve giren köpekler poşetle çıktı

KANLAR İÇİNDE YATAN YAVRU KÖPEKLER

Duman'ın telefonunda yapılan incelemelerde ise çok sayıda kedi ve köpek videosu ile fotoğraf bulundu. Fotoğrafların arasında en dehşete düşüreni ise kanlar içinde yatan yavru köpekler oldu. Yavru köpekleri sorulması üzerine cani, "yaş mamaya su katılması" sonucu oluştuğunu iddia etti.

Kan donduran vahşet! Sahiplendiği hayvanları işkenceyle katletti: Eve giren köpekler poşetle çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen Muhammet Mustafa Duman, savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Duman, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesi uyarınca "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Evinde çok sayıda kan lekesi ve poşetlenmiş hayvan cesedi bulunduğu da belirtildi.

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