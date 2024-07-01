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Kanal 7'nin acı günü: İlker Yılmaz hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:55
Kanal 7&#039;nin acı günü: İlker Yılmaz hayatını kaybetti

Kanal 7 Medya Grubu İnsan Kaynakları Daire Başkanı İlker Yılmaz, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Kanal 7 Medya Grubu İnsan Kaynakları Daire Başkanı İlker Yılmaz  bugün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Yılmaz 55 yaşındaydı.

CENAZE İKİNDİ VAKTİ KALDIRILACAK

İlker Yılmaz'ın cenazesi bugün Sefaköy Mezarlığı yanındaki Sefaköy Tevfikbey Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sefaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kanal 7'nin acı günü: İlker Yılmaz hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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