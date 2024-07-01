Kanal 7'nin acı günü: İlker Yılmaz hayatını kaybetti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:55
Kanal 7 Medya Grubu İnsan Kaynakları Daire Başkanı İlker Yılmaz, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Kanal 7 Medya Grubu İnsan Kaynakları Daire Başkanı İlker Yılmaz bugün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Yılmaz 55 yaşındaydı.
CENAZE İKİNDİ VAKTİ KALDIRILACAK
İlker Yılmaz'ın cenazesi bugün Sefaköy Mezarlığı yanındaki Sefaköy Tevfikbey Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sefaköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: tgrthaber.com