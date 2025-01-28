Kanalizasyon taştı, etrafı pis koku kapladı!

28 Ocak 2025 10:28 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:38

İstanbul Bahçelievler'de 29 Ekim caddesi üzerine bir kanalizasyon taştı. Kanalizasyonun taşması sonucu cadde göle döndü. Etrafı kötü kokunun sardığı noktada yer yer su birikintileri oluştu. Durumun bildirilmesine rağmen sorun çözülebilmiş değil.

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İstanbul Bahçelievler'de 29 Ekim Cadde’sinde kanalizasyon taştı. Taşan lağım suları bütün caddeyi kaplarken bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

ÇEVREYİ KÖTÜ KOKU SARDI

Sürücülerin trafikte güçlükle ilerlemesinin yanı sıra çevreyi de kötü koku sardı. Vatandaşların başvurularına rağmen, 3 gündür herhangi bir çalışma yapılmadı.

"SABAHA KADAR UYUYAMIYORUZ"

Caddeden insanların ağızlarını ve burunları kapatarak geçtiğini söyleyen Halil Karataş isimli vatandaş, “5 ve 6 arkadaş şoförüz 3 gündür buradayız. Burnumuz alıştı. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Halini gör İstanbul 2025’teyiz. Belediye kendisi düşünsün, caddelerden millet ağzını kapatarak geçiyor. Mikrop, yaz olduğunda burası kurudu zaman burasın tozu daha kötü olacak” diye konuştu.