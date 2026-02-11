Kanbolat Görkem Arslan kimdir, hastalığı neydi? Oyuncu Görkem Arslan kaç yaşındaydı? İşte, oynadığı diziler

Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar gibi filmlerde rol alan oyuncu Görkem Arslan hayatını kaybetti. Beyoğlu’nda bulunan evinde rahatsızlanan oyuncu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Özellikle Poyraz Karayel dizisinde oynadığı “Sefer” karakteriyle adından sıkça bahsettiren oyuncu, Hayat Bazen Tatlıdır, Tatar Ramazan, Servet, Yer Gök Aşk, Desten, Ayrılık, Asi, Yeşilçam, Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlarda oynamıştı. Peki Görkem Arslan hastalığı neydi, neden öldü? İşte, hayatını kaybeden oyuncunun biyografisi…

GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Poyraz Karayel dizisinde oynadığı Sefer karakteriyle tanınan Görkem Arslan hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Görkem Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun bilinen bir hastalığı bulunmazken hastaneden veya ailesinden bir açıklama gelmedi.

GÖRKEM ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Görkem Arslan, Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk ekran önü tecrübesini Çemberimde Gül Oya dizisi ile başladı.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.

Görkem Arslan asıl çıkışını Poyaz Karayel dizisinde rol aldığı Sefer karakteriyle yaşadı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol aldı.