SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Kanbolat Görkem Arslan kimdir, hastalığı neydi? Oyuncu Görkem Arslan kaç yaşındaydı? İşte, oynadığı diziler

Poyraz Karayel dizisinde rolünü üstlendiği Sefer Kılıçarslan rolüyle hafızalarda yer edinen Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi adlı yapımda rol alan Görkem Arslan, gece yarısı fenalaştı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri gelirken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Görkem Arslan hayatını kaybetti. Kariyerine 1998 yılında tiyatroyla başlayan Görkem Arslan, birçok farklı yapımda üstlendiği rollerle tanınıyordu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi alan Arslan’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Kanbolat Görkem Arslan hasta mıydı, neden öldü? İşte, oyuncunun hayatı…

Kanbolat Görkem Arslan kimdir, hastalığı neydi? Oyuncu Görkem Arslan kaç yaşındaydı? İşte, oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
10:37
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
10:37

Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar gibi filmlerde rol alan Görkem Arslan . Beyoğlu’nda bulunan evinde rahatsızlanan oyuncu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Özellikle Poyraz Karayel dizisinde oynadığı “Sefer” karakteriyle adından sıkça bahsettiren oyuncu, Hayat Bazen Tatlıdır, Tatar Ramazan, Servet, Yer Gök Aşk, Desten, Ayrılık, Asi, Yeşilçam, Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlarda oynamıştı. Peki Görkem Arslan hastalığı neydi, neden öldü? İşte, hayatını kaybeden oyuncunun biyografisi…

GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Poyraz Karayel dizisinde oynadığı Sefer karakteriyle tanınan Görkem Arslan hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Görkem Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncunun bilinen bir hastalığı bulunmazken hastaneden veya ailesinden bir açıklama gelmedi.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir, hastalığı neydi? Oyuncu Görkem Arslan kaç yaşındaydı? İşte, oynadığı diziler

GÖRKEM ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Görkem Arslan, Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk ekran önü tecrübesini Çemberimde Gül Oya dizisi ile başladı.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.

Görkem Arslan asıl çıkışını Poyaz Karayel dizisinde rol aldığı Sefer karakteriyle yaşadı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol aldı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir, hastalığı neydi? Oyuncu Görkem Arslan kaç yaşındaydı? İşte, oynadığı diziler
TGRT Haber
