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 | Bengül Büyükhan

Kandil'den teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına cevap! 'Ateşkes ilan ediyoruz'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Kandil'den açıklama geldi. Terör örgütü PKK ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kandil'den teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına cevap! 'Ateşkes ilan ediyoruz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 09:20

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. Açıklamada, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti.

İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı tarihi çağrı;

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim"

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