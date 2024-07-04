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Kandilli duyurdu: Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 18:17 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:28
Kandilli duyurdu: Akdeniz&#039;de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Akdeniz'de Girit açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı...

Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Girit açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli duyurdu: Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem! - 1. Resim

18.00'de meydana gelen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu paylaşıldı. 

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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