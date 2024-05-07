Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener görevinin sona erdiğini duyurdu 

07 May 2024 21:54 - Güncelleme : 07 May 2024 22:00

"Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama jeolojik olarak"

"Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama jeolojik olarak"

Enstitüde görevli öğretim üyelerinin yaptığı oylama sonucu ilk kez seçimle 2015 yılında göreve gelen Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

"9 YILLIK GÖREVİMİ TAMAMLADIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özener, görev yaptığı esnada destek olan herkese teşekkür etti.

Seçilerek göreve gelme unvanına sahip olduğunu söyleyen Özener, şunları söyledi:

"156 yıllık tarihinde seçilerek atanan ilk ve tek Kandilli Rasathanesi Müdürü unvanıyla büyük onur ve gurur duyarak yaptığım,3 dönem toplam 9 yıllık görevimi bugün itibarıyla tamamladım. Bu sürede destek olan herkese şükranlarımı sunarım."

HALUK ÖZENER KİMDİR?

İTÜ, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 1988'de mezun olan Özener, Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bitirdi.

Akademik kariyerine 1989'da araştırma görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde başlayan Özener, 2005-2007'de enstitünün Jeodezi Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürdü. Bir süre İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde görev alan Özener, 2009'da Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör unvanı ile tekrar göreve başladı. Özener, 2010'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Yaklaşık 50 uluslararası ve ulusal araştırma projesinde, yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak akademik çalışma yapan Prof. Dr. Haluk Özener'in, SCI ve SCI-Expanded gibi endekslerce taranan makale, bildiri, kitap ve rapor şeklinde 250'nin üzerinde bilimsel yayını bulunuyor. Özener ayrıca, 30'un üzerinde bilimsel toplantıda düzenleyici, oturum başkanı, bilimsel komite üyesi olarak görev yaptı.