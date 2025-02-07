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 | Mutluhan Yildiz

Kandilli Rasathanesi tsunami raporunu yayımladı! Tehlike altındaki kentimiz belli oldu

Ege Denizi'nde bulunan Santorini Adası'nda son günlerde yaşanan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Bölgede meydana gelen deprem sayısının 1500'ü aşması, olası bir tsunaminin etkileri üzerine tartışmaları gündeme getirdi. Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı rapora göre, Antalya kıyıları için 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgaların oluşabileceğini öngörüldü.

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Kandilli Rasathanesi tsunami raporunu yayımladı! Tehlike altındaki kentimiz belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 19:13

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe dair hazırladığı dördüncü değerlendirme raporunu kamuoyuna sundu. Raporda, 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında (saat 09:00 itibarıyla) bölgede en düşük 1.2, en yüksek 5.3 büyüklüğünde olmak üzere toplamda yaklaşık 1513 depremin kaydedildiği belirtildi.

EGE'DEKİ DEPREMLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ!

Özellikle 5.3 büyüklüğündeki depremin en şiddetlisi olduğu ifade edilirken, 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşen sarsıntıların sayısının 108 olduğu vurgulandı.

Geçmişte yaşanan depremler ve tsunamilerle ilgili de bilgi verilen raporda, "1956'da Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremi sırasında Kilimli (Kalimnos) Adası'nda 2.5 metre yüksekliğinde tsunami dalgası oluşmuş, deniz suyu kıyıdan 1,5 kilometre içerilere kadar ilerlemiştir. Aynı deprem, Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında da ciddi maddi zararlara yol açmıştır. Tsunami dalgasının Fethiye kıyılarında 1 metreye ulaştığı ve 250 metreye kadar iç kesimlere yayıldığı kaydedilmiştir. Günümüzde Santorini ve çevresinde devam eden sismik hareketlilik, bölgedeki olası tsunami riskinin sürdüğünü göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?

Raporda ayrıca, Türkiye'de yer alan Kaş yarımadası ve Antalya Körfezinde 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw > 3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Mısır arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır."

 

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