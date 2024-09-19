Kangal köpeği başka bir köpeği parçaladı! Sahibi kalp krizi geçirdi

19 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:34

İstanbul Ataşehir'de tasma takılmayan kangal cinsi bir köpek, sahipli başka bir köpeğe parçaladı. Saldırıya uğrayan köpek ölürken köpeğinin parçalanmış halde gören sahibi kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Bu kez yer Ankara: 'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

İstanbul'un Ataşehir​'de meydana gelen olayda; L.K. isimli bir kişi Toffy isimli cins köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında dehşeti yaşadı. Sahibi tarafından tasma takılmayan bir kangal köpeği, cins köpeğe saldırıp paramparça etti. Cins köpeğin sahibi L.K., köpeğini kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Olayı gören site güvenliği ve aynı sitede oturan vatandaşlar sopalarla kangal cinsi köpeği uzaklaştırdı. Ancak saldırıya uğrayan Toffy isimli cins köpek veterinere götürülse de kurtarılmadı.

SAHİBİ ACISINA DAYANAMADI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aynı günün akşamı ölen köpeğin sahibi L.K. evde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi altında kalan L.K. taburcu oldu. Olayın ardından L.K. konuyla ilgili kangal köpeğinin sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olaya ilişkin çalışma başlatıldı.