Kanlı park kavgası kamerada! Tartıştıkları börekçiyi pompalı tüfekle vurdular

24 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:05

İstanbul Bayrampaşa'da baba ve oğlu park meselesi yüzünden tartıştıkları börekçiyi önce dövdü, sonra pompalı tüfekle vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, dehşet anları da saniye saniye kameraya yansıdı.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde yaşanan kavga dehşete düşürdü. Mustafa Çiçek ve oğlu Mehmet Çiçek park meselesi yüzünden İsmail Çınar ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada önce yumruklar daha sonra da silahlar konuştu.

Börekçiyi darbettikten sonra pompalı tüfekle vuran baba oğulun dehşet saçtığı anlar kameraya yansıdı.

BABA OĞUL YAKALANDI

Baba ve oğlu olayın ardından hızlıca uzaklaştı. Cadde üzerinde silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan baba ve oğlunu kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda yaralanan İsmail Çınar’ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde baba ve oğlunun önce börekçi ile kavga ettiği daha sonra da Mehmet Çiçek’i pompalı tüfekle vurdukları görülüyor.