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Kanoyla denize açılıp kayboldular! 2 kişi denizden ve havadan aranıyor

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 05:55 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 06:02
Kanoyla denize açılıp kayboldular! 2 kişi denizden ve havadan aranıyor

Armutlu'da kanoyla denize açılan 2 kişi bir süre sonra kayboldu. Haber verilmesi üzerine havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Dereağzı mevkisinde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, limandan 2 kişilik bir kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine rota izledikleri öğrenilen kişiler Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

2 arkadaşın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalar deniz polisi botlarıyla Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 bot ve 1 helikopterle sürdürülüyor.

Kanoya ulaşan ekiplerin faaliyetlerini yoğun şekilde yürüttüğü bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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