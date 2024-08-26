Kanoyla denize açılıp kayboldular! 2 kişi denizden ve havadan aranıyor

26 Ağustos 2024 05:55 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 06:02

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Dereağzı mevkisinde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, limandan 2 kişilik bir kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine rota izledikleri öğrenilen kişiler Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

2 arkadaşın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalar deniz polisi botlarıyla Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 bot ve 1 helikopterle sürdürülüyor.

Kanoya ulaşan ekiplerin faaliyetlerini yoğun şekilde yürüttüğü bildirildi.