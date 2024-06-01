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Kanser tedavisinde çığır açacak adım! Kişiye özel aşıyla tedavi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: BBC Türkçe
01 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:35
Kanser tedavisinde çığır açacak adım! Kişiye özel aşıyla tedavi

İngiltere'deki kanser tedavisinde tarihi bir adım atıldı. Hastalıkla mücadele etmek için artık kişiye özel aşıyla tedavi uygulanmaya başlanacak.

Kanser hastaları için İngiltere'de umut verici bir tedavinin denemelerine başlanıyor.

Kaynak: BBC Türkçe
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