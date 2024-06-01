Kanser tedavisinde çığır açacak adım! Kişiye özel aşıyla tedavi

BBC'nin haberine göre şimdiye kadar 30 hastane Kanser Aşısı Projesi'ne kaydoldu.

Bu sistem, mevcut Covid-19 aşılarında olduğu gibi mRNA teknolojisini kullanarak hastaları gelecek denemelerle eşleştirmek üzere planlandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRMEK ÜZERE TASARLANDI

Aşılar, kalan kanser hücrelerini tanıyıp yok etmek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltmak için bağışıklık sistemini harekete geçirmek üzere tasarlandı.

Aşılar genellikle hastalıkları önlemek için üretilir ancak kanser aşıları, bir kişiye teşhis konulduktan sonra tedavi olarak ortaya konulur.

Tıpkı geleneksel aşılarda olduğu gibi, bağışıklık sistemini bir düşmanı, yani hastanın kanserini araması için hazırlarlar.

20 KADAR MUTASYON TESPİT EDİLDİ

BBC, 55 yaşındaki kanser hastası Elliot Pfebve'nin tümöründen alınan bir örneğin BioNTech'in Almanya'daki laboratuvarlarına gönderildiğini ve burada kadının kanserine özgü 20 kadar mutasyon tespit edildiğini bildirdi.

Bu bilgiler kullanılarak, Elliot'ın hücrelerine kanser hücrelerine özgü mutasyona uğramış haydut proteinleri üretmeleri için talimatlar içeren mRNA kullanılarak bir aşı oluşturuldu.

Aşı, vücutta saklanmakta usta olan ancak daha sonra yeniden ortaya çıkan kanser hücrelerinin maskesini düşüren bir "aranan poster" gibi hareket ediyor.

Amaç, aşının bağışıklık sistemini, kalan kanser izlerini arayıp yok etmesi için harekete geçirmesi ve böylece gelecek yıllarda kansersiz olma şansını artırması.

Birmingham Queen Elizabeth Hastanesi'nden denemenin baş araştırmacısı Dr. Victoria Kunene BBC'ye şunları söyledi: “Bence bu yeni bir dönem. Umudum bunun standart bakım haline gelmesi. Hastaların kanser nüksü riskini azaltmalarına yardımcı olabilecek bir şeye sahip olmamız mantıklı.”

KEMOTERAPİDEN DAHA AZ YAN ETKİ YARATMASI UMUT EDİLİYOR

Ancak mRNA kanser tedavisi aşılarının potansiyeli konusunda büyük bir iyimserlik olsa da, bunlar deneysel aşamada kalmaya devam ediyor ve yalnızca klinik çalışmaların bir parçası olarak mevcut.

İngiltere, ABD, Almanya, Belçika, İspanya ve İsveç'te 200'den fazla hasta denemeye dahil edilecek ve 15 doza kadar kişiselleştirilmiş aşı alacak. Çalışmanın 2027 yılına kadar tamamlanması beklenmiyor.

Aşıların geleneksel kemoterapiden daha az yan etki yaratması umut ediliyor.

Elliot, enjeksiyonu takiben hafif bir ateş dışında aşıyla ilgili başka bir sorun yaşamadığını ifade etti.

Ulusal Sağlık Sistemi İngiltere Genel Müdürü Amanda Pritchard şunları söyledi: “Elliot'un Kanser Aşısı Projesi kapsamında ilk tedavisini aldığını görmek, bu hastalığı durdurmak için daha iyi ve daha etkili yollar geliştirmeye çalıştığımız şu günlerde hastalar ve sağlık hizmetleri için bir dönüm noktasıdır."