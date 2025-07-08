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 | Banu İriç

Kantindeki şırınga çikolata Mert'in ölümüne sebep olmuştu: Davada cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüne sebep olan şırıngalı çikolatanın satışıyla ilgili yürütülen davada sanıkların cezaları açıklandı.

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Kantindeki şırınga çikolata Mert'in ölümüne sebep olmuştu: Davada cezalar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 00:13

'da şırınga şeklindeki çikolatayı yerken boğazına kaçması sebebiyle 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili davada mahkemenin kararı belli oldu. , ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan kantin işletmecisi Neşe Yavuz'a ve diğer sanıklara verdi.

Kantindeki şırınga çikolata Mert'in ölümüne sebep olmuştu: Davada cezalar belli oldu

"DENETİM YETKİSİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA"
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Fatma Şahin, Koray Hozantaş ile Mert Yağız Köksal'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, dosyayı karara bağlayacaklarını söyleyerek, sanık Fatma Şahin'e söz verdi. Beraatını talep eden Şahin, "Mahkeme sürecindeki her duruşmaya üzüntüyle katıldım. Alınan 3 bilirkişi raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sorumlu olmadığı açıkça belirtilmiştir" dedi.
Söz verilmesi üzerine sanık Koray Hozantaş ise, "Her duruşmaya acıyı yüreğimde hissederek katıldım. Ancak bu olayda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Şırınga çikolataların kantinde satışıyla ilgili denetim yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğu yazışmalarla sabittir. Bilirkişi raporlarında da kusurum olmadığı belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kantindeki şırınga çikolata Mert'in ölümüne sebep olmuştu: Davada cezalar belli oldu

KANTİN GÖREVLİSİNE 3 YIL CEZA
Ardından kararı açıklayan mahkeme, kantin görevlisi sanık Neşe Yavuz'u ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, sanıklar firma sahibi Yunus Taycı, firma yetkilileri Servet Yılmaz ve Uğur Yılmaz hakkında da ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu cezaları adli para cezasına çevirerek, her biri için 605 gün karşılığı 48 bin 400 lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti. Sanık öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, okul müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat kararı verildi.

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