Kapadokya'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı! Kahreden görüntü saniye saniye kaydedildi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:16

Kapadokya’nın simgelerinden biri olan tarihi bir peribacası gece saatlerinde yıkıldı. Kahreden görüntü bir otelin güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alınırken, bölgedeki insan kaynaklı tahribat bir kez daha gündeme taşındı.



Türkiye'nin dünyaca bilinen simge turistik beldelerinden Kapadokya'dan üzücü bir haber geldi. Nevşehir'in Uçhisar ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi’nde bulunan bir milyonlarca yıllık peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkılarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı. SEBEBİ BELLİ OLDU Olayın gece yaşanması nedeniyle çevrede araç bulunmazken, can veya mal kaybı yaşanmadı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi alana ekip sevk ederken, güvenlik nedeniyle çalışmalar durduruldu. Olayın nedeninin ise doğal aşınma ve çevresel faktörler olduğu düşünülürken, uzmanlar, peribacalarının doğal süreçlerle yıprandığını ve korunmaları için bölgedeki insan faaliyetlerinin sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Yetkililer, olayın ardından bölgedeki diğer peribacalarının da incelenmesi için çalışma başlattı. DOĞAL MİRAS TEHLİKE ALTINDA Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri, zamanla aşınmaya maruz kalarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgedeki tarihi zenginliklerin korunması adına daha etkili önlemler alınması gerektiğini belirten uzmanlar, kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor. İlgili Haberler Bahçesine dadanan hırsıza iş teklifinde bulundu! 'Evladım pişman ol gel! Hem öğrencilerini hem de sınıfa giren hayvanı korurken hayatından oldu! Yarasa ısırığı öğretmeni öldürdü