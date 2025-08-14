Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nda "Anadolu Sohbetleri" kapsamında Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, sağlık gündemine ilişkin açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Kapalı alanlarda sigara içilmesi ile ilgili konuşan Memişoğlu, "Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek." ifadelerini kullandı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:



"ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık."

Memişoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin de "Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Yani okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber, çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz." dedi.