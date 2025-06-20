Kapalıçarşı'dan yurt dışına uzanan 7 milyarlık vurgun!

Yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden şebeke operasyon düzenlendi. Şebekenin muhasebecilerinin değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi ağlarına düşürüp mağdur eden şebekeye yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda 102 kişi gözaltına alındı.



MİLYARLARCA LİRAYI KAPALIÇARŞI'DAN YURT DIŞINA KAÇIRDILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan çalışma neticesinde şebekenin muhasebeciliğini yapan şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto varlıklara çevirdiği belirlendi. Şebekenin muhasebecilerinin değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı tespit edildi.



67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.