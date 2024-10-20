Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesinde skandal olay! Diyaliz hastasına ilaç verilip zorla video çekmişler

20 Ekim 2024 17:06 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:16

Yenidoğan çetesiyle ilgili kan donduran detaylara her geçen saat yenileri ekleniyor. Çeteyle anlaşmalı olduğu tespit edildikten sonra kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesinde yeni bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre hastanede eziyet edilen bir diyaliz hastasına ilaç verip şikayetçi olmasın diye de videosunun çekildiği öne sürüldü.

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul​'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çete​ hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı.

Kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane​ yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

HEMŞİRE İTİRAF ETMİŞ: AMCAYA EZİYET EDİYORLAR

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt’ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.

"KOCAMA 'MEMNUNUM' DEDİRTİP VİDEO ÇEKTİLER"

Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca 'Bana orada ilaç verdiler, benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" diye konuştu.

"HASTALARIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL"

Medilife Hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar” diye konuştu.