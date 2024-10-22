Kapatılan Reyap Hastanesi’nde çalışan hemşireler TikTok videosu paylaştı! Ağlayarak birbirilerine sarıldılar: "Her şeyi haberlerden duyduk"

22 Ekim 2024 08:58 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:23

‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında adı geçtiği için kapatılan Reyap Hastanesi’nde çalışan hemşireler TikTok'ta paylaşım yapmaya başladı. Hastanenin kapatılması nedeniyle evsiz ve işsiz kaldıklarını söyleyen hemşirelerin görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul​, Tekirdağ​ ve Çorlu​'da hastanelerin yenidoğan ünitelerine çökerek para uğruna onlarca çocuğu öldüren Yenidoğan çetesi​ Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sağlıklı bebekleri SGK'dan para alabilmek için anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk eden çetenin korkunç planları tek tek ifa oldu. Çeteler arasında geçen kan donduran konuşmalarda onlarca bebeği nasıl katlettikleri ortaya çıktı.

"HER ŞEYİ HABERLERDEN DUYDUK"

Bu korkunç sağlık skandalında adı geçtiği için kapatılan Reyap Hastanesi’nde çalışan hemşireler ise konu ile ilgili bir TikTok videosu paylaştı. Videoya “İş arkadaşlarımızın bu kadar kötü olmasına inanamadık, her şeyi haberlerden duyduk.” notu düşen genç hemşireler birbirine sarılarak ağladı.

"HEM EVSİZ HEM DE İŞSİZ KALDIK"

Bir gecede hem işsiz hem de evsiz kaldıklarını belirten hemşirelerin o paylaşımına adeta yorum yağdı.