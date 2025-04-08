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 | Bengül Arıca

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu! 38 gümrük memuru gözaltına alındı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 12:20

Geçtiğimiz Aralık ayında Mersin Gümrük İdaresinde görevli memurlara yönelik düzenlenen rüşvet soruşturmasının ardından şimdi de Kapıkule'de operasyon başlatıldı. Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu! 38 gümrük memuru gözaltına alındı

GİZLİ KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu! 38 gümrük memuru gözaltına alındı

380 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

MERSİN'DE DE 91 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2024 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen operasyon sonrası aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da olduğu 24 gümrük görevlisi ile 67 gümrük müşaviri tutuklanmıştı.

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