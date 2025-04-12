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 | Selahattin Demirel

Kapıkule'de rüşvet! O memurlar hakkında karar verildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonu sırasında gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kapıkule'de rüşvet! O memurlar hakkında karar verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 09:46

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı.

RÜŞVET ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanlardan rüşvet aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

Cumhuriyet Savcılığınca teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmişti.

Kapıkule'de rüşvet! O memurlar hakkında karar verildi

ARAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira bulunmuştu. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

23'Ü TUTUKLANDI, 14'Ü SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Zanlılardan 23'ü hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 15'i salıverildi.

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