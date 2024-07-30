Kapıkule'de skunk baskını: Uluslararası uyuşturucu baronu ağına darbe!

30 Temmuz 2024 20:24 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:28

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ve Emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, uluslararası bir uyuşturucu baronunun Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan skunk yüklü tırı durduruldu.

KOORDİNELİ OPERASYON!

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tıra uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

25 KİLO 640 GRAM!

Yurtdışından ülkeye giriş yapan E.K.E. idaresindeki tırda yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü E.K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.