Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu! 'Bu insanlara yazıklar olsun'
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:56
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöp konteynlerine atılan kaplumbağa temizlik işçileri tarafından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı. Duruma tepki gösteren işçiler, "Bu insanlara yazıklar olsun. Yazık, günahtır" dedi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöpleri toplayan Cide Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerine bir kaplumbağanın atıldığını fark etti.
Kaplumbağayı konteynerden çıkartan işçiler, kaplumbağayı su ile serinletti. İşçiler, daha sonra kaplumbağayı doğal yaşam ortamına bıraktı.
"YAZIKLAR OLSUN"
Duruma tepki gösteren işçiler, "Bu insanlara yazıklar olsun. Yazık, günahtır" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı