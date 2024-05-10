Kaputa atlayıp, araçlara zarar vermişti... Uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

10 May 2024 09:12 - Güncelleme : 10 May 2024 09:19

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda; uyuşturucu bağımlısı Ayhan D. (29) yoldan geçen araç sürücülerini rahatsız etmeye başladı.

Bir süre sonra ise Merve A.'nın (28) kullandığı otomobilin kaputunun üzerine çıkan genç, bir süre orada asılı kaldı.

Yaşadığı olay üzerine çok korkan kadın çığlık atmaya başladı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, Ayhan D.'yi otomobil kaputunun üzerinden kaldırmak istedi ancak madde bağımlısı genç bir süre daha hareket halindeki otomobilin üzerinde gitmeye devam etti.

KAPUTTAN İNDİ ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Vatandaşların müdahalesiyle bir süre sonra aracın kaputundan inen Ayhan D. bu kez de otomobile vurarak zarar verdi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Ertesi günün sabahında ise bulunduğu mahallede 20 araca zarar veren Ayhan D.'yi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis havaya ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınarak adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.