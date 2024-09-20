Kar Doğu Anadolu’ya merhaba dedi: Erek Dağı beyaza büründü!

20 Eylül 2024 19:38 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 19:38

Van'ın simgelerinden Erek Dağı, mevsimin ilk beyaz örtüsüne büründü. 3 bin 200 metre yükseklikteki zirve, kışın müjdecisi olan karla taçlandı. Şehir merkezine sadece 10 kilometre mesafede olmasına rağmen, Erek Dağı, adeta kışı aratmadı.

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Van​'da 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na mevsimin ilk karı düştü. Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğiyle her yıl mevsimin ilk karını karşılayan Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

KIŞ​ HAZIRLIKLARININ SİNYALİ

Van'da halk arasında geçmişten bugüne ulaşan "yedi dağa, bir bağa" inanışına göre, kar​, 7 kez Erek Dağı'na yağdıktan sonra, kent merkezine yağıyor. Geçmişte, Erek Dağı'na mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık erzak ve yakacak ihtiyaçlarını gidermeye başladığı belirtiliyor.

Bazı vatandaşlar, meteorolojinin tahminlerindeki gelişmeye rağmen, Erek Dağı'ndaki yağışların kent merkezine kar yağmasının habercisi olduğu inanışlarını halen sürdürüyor.