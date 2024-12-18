Kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji turuncu ve sarı uyarı verdi: Aman dikkat!

18 Aralık 2024 07:07 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:19

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Turuncu ve sarı alarm verilirken, vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Yarın Ardahan'da okullar tatil mi? 18 Aralık MGM verilerine göre kar yağışı devam edecek

Yarın Ardahan'da okullar tatil mi? 18 Aralık MGM verilerine göre kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağmur​ ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlara karşı Artvin'de turuncu, Rize ve Ardahan'da sarı kodlu uyarı verildi.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İŞTE İL İL 18 ARALIK HAVA DURUMU:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu