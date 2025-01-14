Kar İstanbul'a yaklaşıyor! Kırklareli'nde şiddetli kar yağışı hayatı felç etti

14 Ocak 2025 08:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:34

Trakya'dan ülkemize giren soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'a yaklaşan kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerde şiddetini arttırdı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava​ ve kar yağışı etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Edirne​ ve Tekirdağ​'ın ardından Kırklareli'nde de kar yağışı​ şiddetini arttırdı. Yola hazırlıksız çıkan sürücüler ise oldukça zor anlar yaşadı.

SÜRÜCÜLERİN KAR İLE İMTİHANI

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaldı.

Yolda kalan sürücülerin yardımına Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yardım ederken bazıları ise araçlarını ittirerek mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.