Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile...

Bursa Osmangazi'de tornavidayla gasp yapan kar maskeli şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 12:16

Bursa'nın ilçesinde tornavida kullanarak bir vatandaşın cep telefonunu eden kar maskeli şüpheli polis tarafından yakalandı. Kar maskeli gaspçının tornavida ile korkuttuğu gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli vatandaşın , siyah giyimli ve kar maskeli bir şahıs tarafından tornavida kullanılarak gasp edildi.

Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile...

0:00 66
HABERİN ÖZETİ

Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile...

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da tornavida kullanarak bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden kar maskeli şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Bursa Osmangazi'de bir vatandaşın cep telefonu tornavida kullanılarak gasp edildi.
Gasp olayı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, şüpheli E.Y.'yi gasp edilen telefon ve suç aleti tornavida ile birlikte yakaladı.
Yakalanan şüpheli E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile...

Kar maskeli gaspçının tornavida ile tehdit ettiği gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı kamera incelemesi ve saha çalışması gerçekleştirdi.

Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile...

Yapılan çalışmalar sonucunda gasp olayını gerçekleştiren kişinin E.Y. (37) olduğu belirlendi. Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla, Y.T.'ye ait cep telefonu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen tornavida ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile...
