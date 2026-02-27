Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tornavida kullanarak bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden kar maskeli şüpheli polis tarafından yakalandı. Kar maskeli gaspçının tornavida ile korkuttuğu gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli vatandaşın cep telefonu, siyah giyimli ve kar maskeli bir şahıs tarafından tornavida kullanılarak gasp edildi.

HABERİN ÖZETİ Kar maskeli gaspçı dehşeti kamerada: Eline aldığı tornavida ile... Bursa'da tornavida kullanarak bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden kar maskeli şüpheli yakalanarak tutuklandı. Bursa Osmangazi'de bir vatandaşın cep telefonu tornavida kullanılarak gasp edildi. Gasp olayı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheli E.Y.'yi gasp edilen telefon ve suç aleti tornavida ile birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheli E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kar maskeli gaspçının tornavida ile tehdit ettiği gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı kamera incelemesi ve saha çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gasp olayını gerçekleştiren kişinin E.Y. (37) olduğu belirlendi. Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla, Y.T.'ye ait cep telefonu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen tornavida ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.