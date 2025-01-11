Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kar soğuğu ve yağış başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu

Kar soğuğu ve yağış başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 07:04 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:35

Meteoroloji’nin uyarıları gerçeğe dönüşüyor, haritalarda kar sinyalleri belirginleşti. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülkemizi etkisi altına alıyor. Hava birden değişiyor, kar soğuğu ve kuvvetli yağışlar bugünden itibaren birçok bölgede etkili olmaya başlıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi günü hava durumu uyarıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre,  Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülkemizi etkisi altına alıyor. Kar​ soğuğu ve yağışlar, bugünden itibaren birçok bölgede kendini gösterecek. Özellikle Marmara​, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şırnak çevrelerinde yağmur​ ve sağanak; Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kar soğuğu başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu - 1. Resim

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAFTA SONU: AKOM UYARDI

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. AKOM, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. 

Kar soğuğu başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu - 2. Resim

KAR SOĞUĞU ETKİSİNİ HİSSETTİRİYOR

Meteoroloji, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 7 derece azalacağını duyurdu. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Kar soğuğu başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu - 3. Resim

HARİTADA HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN BATIDA KAR YAĞIŞI GÖRÜNÜYOR

Batıda pazar günü karla karışık yağmur olarak sürecek yağışların pazartesinden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'deki kar yağışının İstanbul'a giriş yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Kar soğuğu başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu - 4. Resim

 

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacak. Bölgenin doğusunda sis ve pus görülebilir.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus, sis ve hafif buzlanma etkili olabilir.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerde çok bulutlu. Antalya çevresinde gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinde çok bulutlu. Eskişehir ve Ankara çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesi mevcut.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğuda yer yer çok bulutlu. Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari’de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve çığ tehlikesi var.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde yağmur bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis ve pus etkili olabilir.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
soğuk hava dalgasıyağmurkarmarmara

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...