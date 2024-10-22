Kar yağışı başladı, göz gözü görmüyor! Yarım metreyi geçti

22 Ekim 2024 10:44 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıdan sonra hava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı Kastamonu'da 50, Karabük'te 40, Rize'de 20 santimetreyi geçti. Bitlis, Karabük, Ağrı ve Ordu'da kar yağışı devam ediyor.

Bir yanda kar, yağmur bir yanda fırtına: Meteoroloji 'Kuvvetli geliyor' diyerek uyardı! İşte 22 Ekim 2024 il il hava durumu

Bir yanda kar, yağmur bir yanda fırtına: Meteoroloji 'Kuvvetli geliyor' diyerek uyardı! İşte 22 Ekim 2024 il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden ülkemize giriş yapacağını duyurmuştu. Yapılan uyarıların ardından hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Birçok kentte kar yağışı başladı. Bitlis, Karabük, Ağrı, Kastamonu ve Ordu'nun yüksek kesimler beyaza büründü.

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 50 SANİMETREYİ GEÇTİ

Kastamonu'da geçen hafta havaların soğuması ile kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme çalışması başlatıldı. Ekipler, Devrekani ilçesi Şenlik Köyü yolunda ve Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ağrı’da hava sıcaklarının aniden düşmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Hamur ilçesine bağlı Danakıran köyünde de etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde evlerinden çıkan köy sakinlerini hayrete düşürdü. Geçen yıllara göre erken gelen kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir çoban ise koyunlarını kar altında otlatmak zorunda kalınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis'te günlerdir etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı araçları ve sokakları beyaza bürüdü. Bölgede her yıl kasım ayı gibi başlayan kar yağışı bu yıl daha erken görülürken özellikle Rahva bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

BOLU'DA EŞSİZ MANZARALAR

Bolu’nun yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı çam ağaçlarına beyaz gelinliği giydirdi. Kar yağışının etkili olduğu 2200 rakımlı Köroğlu Dağları’nda karla kaplanan çam ağaçları görsel şölen oluşturdu. Yağan kar nedeniyle zirvede kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesiyle bölgedeki ağaçlar buz tuttu. Öte yandan, çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı anlar ise dronla görüntülendi.