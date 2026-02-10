Menü Kapat
 Banu İriç

Kar yağışı bastırdı: Erzurum ve Van'da eğitime kar tatili

Türkiye'nin doğu bölümü yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Olumsuz hava şartlarının öğrencilerin okula ulaşmasını engelleyebileceği sebebiyle Erzurum ve Van'da eğitime kar arası kararı geldi.

Kar yağışı bastırdı: Erzurum ve Van'da eğitime kar tatili
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 23:17

Doğu Anadolu'da süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 'un 3 ilçesi ve 'ın bir ilçesinde uzadı. Valilikler kararları peş peşe yayımladı.

Kar yağışı bastırdı: Erzurum ve Van'da eğitime kar tatili

ERZURUM'DA EĞİTİME ARA

Erzurum’da iki gündür şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle; soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri dikkate alınarak Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 11.02.2026 Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

Kar yağışı bastırdı: Erzurum ve Van'da eğitime kar tatili

VAN'DA EĞİTİME ARA

Van'ın Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ETİKETLER
#erzurum
#Kar Tatili
#Eğitime Ara
#Olumsuz Hava Şartları
#Van
#Gündem
