Kar yağışı hem doğudan hem batıdan bastıracak: 9 ile sarı kodlu uyarı! 28 Aralık hava durumu

28 Aralık 2024 06:36 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre 2024'ün son hafta sonunda yurdumuz soğuk hava dalgası altına girdi. Hem doğudan hem de batıdan illere sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı geçildi. Dışarı çıkma planı yapanlar bakmadan geçmeyin. İşte gün boyu il il hava durumunda beklenen gelişmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılının son cumartesi günü 28 Aralık için hava durumu raporunu yayımladı. Haritalarda 9 il sarıya boyandı. Hafta sonu ülke genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasının ilerlemesi ve sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.. Birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayı ve yer yer sis görülebilir. Ayrıca bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar ile fırtına riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor.

9 İLE SARI KODLU UYARI

Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Şırnak; Bitlis, Hakkari​ Kütahya ve Van için şiddetli sağanak ve kar yağışı beklentisiyle yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR KAPIDA

Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Antalya, Rize, Artvin, Şırnak​ ve Hakkari gibi illerde etkili olacak sağanak, ulaşımda aksamalara ve ani su baskınlarına yol açabilir. Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri de yağışların yoğun yaşanacağı yerler arasında bulunuyor.

KAR YAĞIŞI VE DON TEHLİKESİ

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olayları hayatı olumsuz etkileyebilir. Karayollarında sürücülerin dikkatli olması, don olaylarına karşı tedbir alması gerektiği vurgulanıyor.

RÜZGAR VE FIRTINA ALARMI

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olması beklenen fırtına, saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Kuzeyli yönlerden etkili olacak bu kuvvetli rüzgar, yer yer deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğusunda yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli yağış riski var.

EGE

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

AKDENİZ

Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Antalya çevresinde yerel kuvvetli yağış görülebilir.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski var.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur. İç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış, iç kesimlerde çığ tehlikesi var.

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hakkari ve Şırnak’ta yoğun kar görülebilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusunda aralıklı yağmur bekleniyor. Pus ve sis etkili olabilir.