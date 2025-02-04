Kar yağışı İstanbul kapılarına dayandı! AKOM 'kuvvetli' diyerek saat verdi | 4 Şubat hava durumu 

04 Şubat 2025 08:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:04

Kar yağışı İstanbul'a bu kez kuvvetli geliyor. AKOM il genelinde Sibirya üzerinde gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Açıklamada İstanbul'a ne zaman kar yağacak, sorusu da yanıt buldu. İşte AKOM'un kuvvetli kar yağışı uyarısı ve 4 Şubat hava durumu...

Türkiye, ilkbaharı anımsatan güneşli ve ılık günlerin ardından yeniden kış şartlarına geri dönüyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası, yurt genelinde sıcaklıkları 6-12 derece azaltarak mevsim normallerinin altına düşürecek. Soğuk hava dalgasının etkili olması beklenen illerden biri de megakent İstanbul! İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan duyuruya göre kar yağışı İstanbul kapılarına dayandı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Akşam kentte sıcaklık değerlerinin 6-8 derece birden düşeceği tahmin edilirken açıklamada kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Sıcaklığı 0-5 derece arasına ineceği belirtilen çarşamba günü aralıklı geçecek kar yağışının perşembe günü etkisini artıracağı belirtildi. Perşembe günü kentte kar kalınlığının 5-15 cm arasında olacağı bilgisine de yer verildi.

PAZAR GÜNÜ İKİNCİ DALGA

AKOM açıklamasına göre İstanbul'da kar yağışı cuma günü etkisini yitirerek yerini hafif yağmur yağışına bırakacak. Cumartesi günü de il genelinde hafif yağmur beklenirken pazar günü yüksek kesimlerde tekrar aralıklı kar yağışının görülebileceği belirtildi.