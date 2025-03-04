Kar yağışı sürüyor, eğitime ara! İşte 4 Mart Salı günü tatil olan yerler

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don riskine karşı öğrencilerin güvenliği için okulların tatil edildiği duyuruldu. İşte 4 Mart Salı günü tatil olan il ve ilçeler...

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bingöl, Bayburt ve Gümüşhane’nin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bingöl Valiliği ve Gümüşhane Kelkit Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalarda, kar yağışının ulaşımı aksattığı ve buzlanma riskinin arttığı belirtilerek, öğrencilerin güvenliği için eğitim-öğretime 4 Mart 2025 Salı günü ara verildiği duyuruldu.

BİNGÖL VE 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Bingöl Valiliği’nin açıklamasına göre, Bingöl il merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri durduruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE'DE BİR İLÇEDE KAR TATİLİ

Benzer bir karar Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde de alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Aynı şekilde, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli olacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava koşullarının gelişmelerine göre yeni kararlar alınabileceğini bildirdi.

BAYBURT

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.