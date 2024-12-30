Kar yağışı nedeniyle 4 ilde okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan iller

30 Aralık 2024 10:58 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından birçok ilde yoğun kar yağışı başladı. Dondurucu hava doğu illerinin yanında batı illerinde de kendini göstermeye başladı. Valiliklerden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu duyuruldu. İşte kar tatili olan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı​ başladı. Dondurucu havaların etkisini iyiden iyiye gösterdiği kentlerde kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının bastırdığı illerde de okulların tatil edildiği duyuruldu. İşte kar tatili olan iller...

UŞAK​'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, kar yağışının gece saatlerinde etkisini artıracağı bildirilirken, buzlanma tehlikesine dikkat çekildi.

AFYONKARAHİSAR​'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Afyonkarahisar Valiliği de yaptığı açıklamada, kentte eğitime ara verileceğini duyurdu. Gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında, "30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

DENİZLİ

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti. İlçede, eğitime bir günlük ara verilirken, Kaymakamlığın açıklamasında, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi. Kaymakamlığın duyurusunda, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

KOCAELİ’DE EĞİTİME ARA

Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise, doğal gaz hattı çalışmaları nedeniyle doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) bugün ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği duyuruldu.

Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.