Kara kış bastırıyor! Kar, yağmur ve soğuk her yerde | İşte 16 Aralık hava durumu raporu

16 Aralık 2024 07:08 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:13

Meteoroloji Türkiye'nin 7 bölgesi için de yağış alarmı verdi. Sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı birçok bölgeyi etkileyecek. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkat! İşte 16 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Arlık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Mardin çevresi hariç Güneydoğu Anadolu'da da aralıklı yağmur etkisini gösterecek.

YAĞMUR, KAR​ VE DON​ UYARISI

Kıyı bölgelerinde sağanak, iç kesimlerde ise yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Antalya​'nın doğu kıyılarında ve Finike​ çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normallerinde, kuzeyde 1-3 derece altında, güneyde ise 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyden, diğer bölgelerde güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

SEL BASKINI VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıya göre ayrıca Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevresinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ riski bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı. (10°C)

Sakarya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (10°C)

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar: Sabah saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı. (5°C)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu. (15°C)

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (17°C)

Adana: Aralıklı sağanak yağışlı. (13°C)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: Sabah saatlerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı. (5°C)

Konya: Aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur. (5°C)

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUM

Bolu: Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı. (3°C)

Zonguldak: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (9°C)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Samsun: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (12°C)

Trabzon: Aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı. (10°C)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum: Aralıklı kar yağışı. (-4°C)

Van: Karla karışık yağmur ve kar yağışı. (3°C)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır: Aralıklı yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı. (6°C)

Şanlıurfa: Aralıklı yağmur. (11°C)