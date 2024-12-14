Kara kış fena bastırdı: Kar ve fırtınadan yollar kapandı, bina sallandı! İl il son durum...

14 Aralık 2024 02:24 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı gibi kara kış fena bastırdı. Hava durumu haritalarında da dikkat çeken yoğun kar yağışı ve fırtına kuzey ve doğu illerini etkisi altına aldı. Rize'de yoğun fırtına yüzünden bina sallanınca acil boşaltma kararı çıktı. Kar yağışı yüzünden bazı şehir merkezlerinde ve ana yollarda zor durumlar yaşanıyor. İşte il il son durum...

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı daha da düşecek! Sağanak, kar ve sis yurdu esir aldı

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı daha da düşecek! Sağanak, kar ve sis yurdu esir aldı

Türkiye​'nin doğu ve kuzey bölgelerinde etkili olankar yağışı​ ve fırtına​, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde yollar kapanırken, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu raporunda yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle Artvin​ ve Rize​ için turuncu kodlu uyarı yaptı. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarının devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Trabzon'da sarı kodlu uyarı geçilirken uçuşlar yapılamıyor.

Karla mücadele ve güvenlik çalışmaları kapsamında belediye ekipleri, yolların açık kalması ve günlük yaşamın mümkün olduğunca normale dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Ancak, şiddetli yağışlar ve fırtınanın neden olduğu aksaklıklar, bölge halkını zorlamaya devam ediyor.

ARTVİN'E TURUNCU KOD

Artvin’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Artvin Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle gece boyunca kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliği için yoğun mesai harcanırken, belediye olası talepler için 7/24 ihbar hattı oluşturduğunu duyurdu. Artvin için 14 Aralık Cumartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kod verdi.

GÜMÜŞHANE'DE KAR BASTIRDI

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı sonrası merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, 35 personel ve 7 araçla kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kar yağışının üç gün boyunca etkili olmasının beklendiğini ifade etti.



ORDU'DA KAR SÜRPRİZİ

Ordu'da aralıklarla devam eden yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Altınordu ilçesinde kentin turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe de yağış sonrasında karla kaplandı. Boztepe'ye gelenler karın tadını çıkardı, manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda olması muhtemel bir aksaklığın yaşanmaması adına sürekli olarak temizlik ve buzlama çalışması yaparken, kış lastiği olmayan bazı araçlar ise Boztepe'ye çıkmakta zorlandı.

RİZE'DE FIRTINADA BİNA SALLANDI

Rize'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartman, şiddetli fırtına esnasında sallandığı gerekçesiyle tahliye edilirken binanın çevresinde ise güvenlik tedbiri alındı.

TURUNCU KOD VERİLDİ

Rize'de etkili olan fırtına ve yağışlı hava, kentin kıyı şeridini olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yaşanan şiddetli yağış ve rüzgar, denizde dev dalgalara neden oldu. Rize merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'nde bulunan bir işletme, yükselen dalgaların etkisiyle büyük zarar gördü. Sahil şeridinde faaliyet gösteren işletmenin camları, dalgaların şiddetiyle paramparça oldu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Ayrıca Rize'ye 14 Aralık günü için turuncu kodlu uyarı geçildi. Yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor.

TRABZON'DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan Antalya, İstanbul ve Ankara bağlantılı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Yetkililer, yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık için sarı kodlu uyarı verdi. Kar ve sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN SİVAS YOLUNDA ULAŞIM AKSIYOR

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak durduruldu. Sakaltutan Geçidi'nde kar ve tipi yüzünden bazı araçlar yolda kalırken, trafik ekipleri ağır tonajlı araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği ve zinciri bulunan otomobil ve hafif ticari araçların geçişine izin verilirken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının normale dönmesi ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği bildirildi.

KARS-ARDAHAN YOLUNDA TIRLAR YOLDA KALDI

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz Şelalesi mevkisinde 7 tır yolda kaldı.

