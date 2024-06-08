Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan sınır hattında inceleme

08 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:23

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesinde devam eden harekatları yerinde görmek maksadıyla, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesi harekat bölgelerinde operasyon icra eden birlikleri yerinde denetleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgedeki personele tecrübelerini aktardı ve harekatlara yönelik talimatlar verdi."