Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan sınır hattında inceleme
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:23
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sınır ötesinde devam eden harekatları yerinde görmek maksadıyla, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile sınır ötesindeki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesi harekat bölgelerinde operasyon icra eden birlikleri yerinde denetleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgedeki personele tecrübelerini aktardı ve harekatlara yönelik talimatlar verdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı