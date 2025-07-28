Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya: "Bu toprakları yeniden yeşerteceğiz"

Karabük’ün Üçbaş, Kamış, Boyalı, Tandr, Mehterler ve Cemal Ovası gibi bölgelerinde 5 gündür devam eden orman yangınları, ekipleri zorluyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangının ilk anından itibaren sahada olduklarını belirtti. “Şu ana kadar çok şükür köylerimizde can kaybı yaşanmadı. Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız tahliye edildi, köylerin güvenliği sağlandı,” dedi. Yangın, Tandr, Mehterler ve Avdan Yaylası’nda yoğunlaşırken, Cemal Ovası’nın üst bölgelerinde dozer ve greyderlerle müdahale sürüyor.

TEKNOLOJİNİN TÜM NİMETLERİNDEN FAYDALANIYORUZ

Yangınla mücadelede İHA’lar ile anlık ısı haritaları takip ediliyor. Çetinkaya, “Riskli bölgelere göre müdahale yönlendiriliyor,” diyerek teknolojinin önemine vurgu yaptı. Üçbaş’tan Davutlar’a kadar yangının sıçramaması için tüm önlemler alındı. Yangınla mücadelede devlet kurumlarının tam bir uyum içinde çalıştığını ifade eden Çetinkaya, sosyal medyadaki asılsız iddialara tepki gösterdi: “Yangının köylere ulaştığı ya da hava araçlarının kullanılmadığı gibi doğru olmayan paylaşımlar yapılıyor. Oysa devletimizin tüm unsurları sahada. Bakan yardımcılarımız, valimiz, milletvekillerimiz, teknik ekiplerimiz gecesini gündüzüne katıyor.”

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle birçok köy tahliye edildi. Çetinkaya, bazı vatandaşların evlerini terk etmek istemediğini, ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar ile kamu misafirhanelerinin halka açıldığını belirtti. “Bu köyler bizim yerli köylerimiz. Vatandaşlarımızın yakınları merkezde ya da çevre ilçelerde yaşadığı için barınmada sıkıntı yaşanmadı,” diye konuştu. Hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı.

CAN KAYBI ÖNLEMEK İLK HEDEF

Yangında en büyük önceliğin can kaybını önlemek olduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Ev yapılır, hayvan alınır, ağaç dikilir ama bir vatandaşımızı ya da bir kuzumuzu bu lanet alevlere kurban vermemek tek arzumuz,” dedi. Karabük’ün yüzde 70’inin ormanlık alan olduğunu hatırlatan Çetinkaya, kayalık coğrafya ve reçineli çam ağaçlarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını ekledi: “Bu beladan birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza inanıyoruz.”

ÇETİNKAYA'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Çetinkaya, vatandaşlara dikkatli olmaları için seslendi: “Anız yakma, bağ-bahçe atıklarını yakma, sigara izmaritlerini söndürmeden doğaya atma gibi eylemler çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ormanlar hepimizin. Bizi büyüten bu toprakların alevler içinde olması her Karabüklüyü derinden yaralıyor.” Yangınla mücadelenin Türkiye’ye örnek bir dayanışma ruhuyla devam ettiğini belirten Çetinkaya, “Geçmiş olsun. Rabbim bu felaketi bir daha yaşatmasın,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.