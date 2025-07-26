Karabük, Ovacık’ta alevler durmuyor: yangında 60 saat geride kaldı!

Karabük’ün Ovacık ilçesinde, engebeli ve dağlık arazide başlayan orman yangını tam 60 saattir kontrol altına alınamıyor. Rüzgarın etkisiyle doğuya ve batıya doğru hızla yayılan alevler, söndürme ekiplerini zorluyor. Gündüzleri helikopter ve uçaklarla havadan müdahale edilirken, gece karanlığında ekipler karadan canla başla çalışıyor.

KAMIŞ KÖYÜ’NDE BÜYÜK KAYIP

Merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesi’nde dün gece felaket yaşandı. Alevler köye sıçradı ve bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, yangının yıkıcı gücünü gözler önüne serdi. Köyde yaşayanlar büyük bir üzüntü içinde.

EKİPLER CAN SİPERANE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Yangına karşı yüzlerce personel, arazöz, dozer ve hava araçlarıyla müdahale sürüyor. Ancak sarp arazi ve rüzgar, ekiplerin işini güçleştiriyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgedeki çalışmaları yerinde takip ederken, vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtti. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu için incelemeler devam ediyor.