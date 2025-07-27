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 | Ali Osman Polat

Karabük’te 4 gündür süren orman yangını dronla görüntülendi

Karabük’te 83 saattir kontrol altına alınamayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle karayoluna kadar ulaştı. Cumayanı köyü yakınlarında dronla kaydedilen alevler, bölgedeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Karayolu kısa süreliğine kapansa da yeniden açıldı.

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Karabük’te 4 gündür süren orman yangını dronla görüntülendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 01:42
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 01:42

Karabük’ün ormanlık alanında 4 gün önce başlayan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, Karabük-Eskipazar karayolunun Cumayanı köyü mevkiine kadar ilerledi. Dronla çekilen görüntülerde, yanan alanların genişliği ve dumanın yoğunluğu net bir şekilde görüldü.

Karabük’te 4 gündür süren orman yangını dronla görüntülendi

KARAYOLU KAPANDI, YENİDEN AÇILDI

Yangının karayoluna yaklaşmasıyla Karabük-Eskipazar yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı, bölgede endişeyi artırdı.

Karabük’te 4 gündür süren orman yangını dronla görüntülendi

EKİPLER VE VATANDAŞLAR EL ELE MÜCADELE EDİYOR

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve gönüllü vatandaşlar, alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. Rüzgarın sık yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Karabük’te 4 gündür süren orman yangını dronla görüntülendi

DRON GÖRÜNTÜLERİ TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Dronla kaydedilen görüntüler, yangının boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Yanan ormanlık alanlar ve duman bulutları, Karabük’ün doğal güzelliklerine olan tehdidi gözler önüne serdi.

ETİKETLER
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