Karabük’te 4 gündür süren orman yangını dronla görüntülendi

Karabük’ün ormanlık alanında 4 gün önce başlayan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, Karabük-Eskipazar karayolunun Cumayanı köyü mevkiine kadar ilerledi. Dronla çekilen görüntülerde, yanan alanların genişliği ve dumanın yoğunluğu net bir şekilde görüldü.

KARAYOLU KAPANDI, YENİDEN AÇILDI

Yangının karayoluna yaklaşmasıyla Karabük-Eskipazar yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı, bölgede endişeyi artırdı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR EL ELE MÜCADELE EDİYOR

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve gönüllü vatandaşlar, alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. Rüzgarın sık yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

DRON GÖRÜNTÜLERİ TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Dronla kaydedilen görüntüler, yangının boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Yanan ormanlık alanlar ve duman bulutları, Karabük’ün doğal güzelliklerine olan tehdidi gözler önüne serdi.