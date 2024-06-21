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Karabük'te iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 18:21 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:21

Karabük'te aynı istikamette seyreden iki otomobil çarpıştı, takla attı.

Karabük'te aynı istikamette seyreden iki otomobil çarpışarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar D755 karayolu Acıöz köyü mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden Badegül C. idaresindeki 06 DVU 995 Mercedes marka otomobil ile Muhammet Fatih K. 34 KK 4890 Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mercedes marka otomobil yolun sol tarafına takla atarak devrilirken, diğer otomobil ise bariyer çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Karabük'te iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - 1. Resim

DAKİKALARCA MÜDAHALE EDİLDİ, KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte her iki araçta bulunan Muhammed Fatih K., İsmet K., Satiye K. ile Zarife Cavtekin (72) ve Hulusi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada kazada durumu ağır olan ve kalbi duran Zarife Cavtekin sağlık ekiplerinin dakikalarca müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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