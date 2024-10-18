Karabük’te kar yağışı etkili oldu: 10 santimetreyi aştı

18 Ekim 2024 01:06 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 01:08

Karabük'te mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Kış lastiği takma tarihi belli oldu

Kış lastiği takma tarihi belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük​'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı​ etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yoğunlaşan yağışla doğa​ beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.