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Karabük’te kar yağışı etkili oldu: 10 santimetreyi aştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 01:06 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 01:08

Karabük'te mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük​'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı​ etkili oluyor. 

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yoğunlaşan yağışla doğa​ beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. 

Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ebru18 Ekim 2024 01:12

İlk kar geldi demek ki kış geliyor evimizde de sıcaklıklar düşecek

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