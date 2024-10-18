Karabük’te kar yağışı etkili oldu: 10 santimetreyi aştı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 01:06 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 01:08
Karabük'te mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.
Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kar geldi demek ki kış geliyor evimizde de sıcaklıklar düşecek