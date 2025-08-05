Karabük'te orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Ciğerlerimizi yakan alevler Karabük'te yeniden yükseldi. Öğle saatlerinde Karabük'te Zonguldak karayolu çevresinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangının ara ara yön değiştirdiği bildirildi. Karabük-Zonguldak karayolunu da tehdit eden alevlere müdahale, bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan güçlükle yapılırken, havadan müdahale de başladı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.