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 | Baran Aksoy

Karabük'te orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Son dakika haberi: Karabük'te orman yangını başladı. Bölgede ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle alevler yön değiştiriyor. İşte bölgedeki son durum...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:18

Ciğerlerimizi yakan alevler Karabük'te yeniden yükseldi. Öğle saatlerinde Karabük'te Zonguldak karayolu çevresinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Karabük'te orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Bölgede etkili olan nedeniyle yangının ara ara yön değiştirdiği bildirildi. Karabük-Zonguldak karayolunu da tehdit eden alevlere müdahale, bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan güçlükle yapılırken, havadan müdahale de başladı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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ETİKETLER
#rüzgar
#orman yangını
#Karabük Yangını
#Zonguldak Karayolu
#Havadan Müdahale
#Gündem
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